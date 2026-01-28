İskenderun Limanı’nda Uyuşturucu Operasyonu Başlatıldı

iskenderun-limani-nda-uyusturucu-operasyonu-baslatildi

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü vesilesiyle İskenderun Limanı’na ulaşan ihracat yükünü risk analizine aldı.

YÜKTE YAPILAN KONTROLLER

Gerçekleştirilen kontroller neticesinde, mobilya cinsi eşyaların yer aldığı bir konteynerde uyuşturucu madde olabileceği ihtimali değerlendirildi. Detaylı inceleme gerçekleştiren ekipler, mobilyaların içine gizlenmiş olarak 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap buldu.

PİYASA DEĞERİ 560 MİLYON TL

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 560 milyon TL olduğu kaydedilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda sürdüğü ifade edildi.

