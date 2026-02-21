Alex De Souza’nın Teknik Direktörlük Görevi Belli Oldu

Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden olan Alex De Souza’nın teknik direktörlük kariyerine yeni bir başlangıç yaptığı belirtildi.

ALEX’İN YENİ ADRESİ AÇIKLANDI!

Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic Club, teknik direktörlük görevine Alex De Souza’nın atandığını açıkladı. Kulüp, Rui Duarte’nin görevine son vermesinin ardından Brezilyalı teknik adamın takıma liderlik edeceğini belirtti.

ANTALYASPOR’DA DA GÖREV ALMIŞTI…

Futbolculuk hayatında Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro ve özellikle Fenerbahçe formasıyla kendine özgü bir yer edinen Alex, böylece teknik direktörlük kariyerine yeni bir sayfa açmış oluyor. Athletic, deneyimli çalıştırıcının antrenörlükteki beşinci durağı olma özelliği taşıyor. Daha önce Sao Paulo U20, Avai, Antalyaspor ve Operário-PR takımlarında görev alan Alex, son olarak Operário’dan bu yılın ocak ayında ayrılmıştı. Operário’da yaklaşık yedi ay geçiren 47 yaşındaki teknik direktör, görevde bulunduğu süre zarfında 30 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

