CHP’de Abdullah Gül İddiaları Siyasi Tartışma Yarattı

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın CHP içinde Abdullah Gül’ün adaylığına dair öne sürdüğü iddialar, siyasi atmosferi ısıttı. Yarkadaş’ın, Ekrem İmamoğlu’na muhtemel bir siyasi yasak gelmesi durumunda Abdullah Gül’ün isminin gündeme gelebileceğine yönelik söylemleri, parti içerisinde çeşitli tartışmalara yol açtı. Yarkadaş, “Ben CHP’nin adayı Abdullah Gül olacak demedim. İmamoğlu’na bir siyasi yasak gelirse Gül’ün de adı CHP’nin adayları arasında dile getirilirse kimse şaşırmasın dedim. İmamoğlu’nun çevresi Gül’ü 50+1’i alabilecek isimler arasında görüyor” açıklamasında bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN CEVABI

Gazeteci Aytunç Erkin’in TV 100’de gündeme taşıdığı bu konu üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den yanıt geldi. Özel, “Abdullah Gül’ü sadece dayısı vefat ettiğinde aramıştım. Çıkan bu söylentiler CHP’ye seçimi kaybettirmek için CHP’yi kendi tabanında tartıştırmak için dezenformatik bir faaliyettir” şeklinde konuştu.

MANSUR YAVAŞ’A YAKLAŞIM

Özel, İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda Mansur Yavaş’ın aday olup olamayacağı sorusuna ise “Mansur Bey istedikten sonra, toplum istedikten sonra anketlere bakılır. Anketlerde kim kazanıyorsa açık farkla onu yapacağız. Mansur Yavaş bu adaysa ona engel olmak aklımın ucundan geçmez” cevabını verdi.