TÜMOSAN Konyaspor Galatasaray’ı Mağlup Etti Okan Buruk İsyan Etti

Süper Lig’in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray’ı kendi sahasında 2-0’lık skorla mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

NİZAMI BİR GOL ATTIK

Buruk’un açıklamalarında önemli noktalar öne çıktı: “Nizami bir gol attık. 2026 yılında bu gole ofsayt vermek ve VAR’a çağırmak büyük bir komedi. Federasyon ve MHK başkanımızın gerekli kararı alacağına inanıyorum. Bu gole ofsayt vermek futbol adına utançtır. Ama Konyaspor galibiyeti hak ederek kazandı, Konyaspor’u tebrik ediyorum.”

BİZ DAHA İYİ OLMALIYIZ

Ayrıca Buruk, rakiplerinin başarısını kutlarken kendi takımıyla ilgili de eleştirilerde bulundu: “Rakibimizi kutlamak istiyorum. Biz yeteri kadar iyi olsak, 1-2 golümüz de verilmese biz yine kazanırdık. Biz Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik. Hakem kötü yönetse, hakem her şeyi aleyhimize yapsa da kazanmamız gerekiyordu. Her şeyi göz önüne almalıyız bundan sonra. Kazanmak için daha iyi olmamız gerekiyor.”

