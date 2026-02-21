Konya’da VAR Kararı Tartışmalara Neden Oldu

konya-da-var-karari-tartismalara-neden-oldu

KONYASPOR, GALATASARAY’LA YÜZ YÜZE GELDİ

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray’la karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, Konya’da gerçekleşen karşılaşmayı 2-0’lık skorla kazandı. Müsabakanın ikinci yarısının hemen başında, henüz 0-0 iken verilen VAR kararı maçın seyrini değiştirdi.

GALATASARAY GOL ATTI

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının başında Leroy Sane ile öne geçti. 49. dakikada Noa Lang’ın derin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sacha Boey, Bahadır Han Güngördü’yü geçemedi. Bahadır’dan seken topu kale önünde takip eden Leroy Sane, topu ağlara gönderdi.

VAR UYARISI GELDİ

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, orta noktayı göstermesine karşın VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt kontrolü için inceleme yapılmasını talep etti.

KARAOĞLAN GOLÜ İPTAL ETTİ

VAR’dan gelen uyarının ardından monitörün başına geçen Karaoğlan, Boey’in kaleciden dönen topun ardından Olaigbe’yi engellediğini ve pasif ofsayt durumunu aktif hale getirdiği gerekçesiyle golü iptal etti. Bununla birlikte ev sahibi takıma endirekt serbest vuruş kararı verildi.

GALATASARAY’DAN CİDDİ İTİRAZ

Bu kararın ardından sarı-kırmızılı ekipte futbolcular ve teknik heyet büyük bir itirazda bulundu. Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan bir paylaşımda, “Pozisyonun VAR’da incelenmesinin ardından gol kararının anlaşılmaz bir şekilde iptal edildiği” ifadeleri yer aldı.

