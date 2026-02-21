İran’dan Avrupa Birliği’ne Karşılık Adım Geldi

İran, Avrupa Birliği’nin Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü listesine ekleme kararına yanıt verdi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kararın “hukuka aykırı ve yersiz” olduğu vurgulandı ve Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu ifade edildi. Açıklamada, “İran, karşılıklılık ilkesine dayanarak ve ilgili yasanın 7. maddesi gereğince, ABD’nin 2019 yılında kabul ettiği ve Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü ilan eden karara destek veren ya da bu karara uyan ülkelere karşı önlemler almayı öngörmektedir.” denildi.

AB ÜYESİ ÜLKELERİN DE HUKUKİ SONUÇLARI OLACAK

Açıklamada, “Bu bağlamda, ilgili yasa uyarınca AB üyesi tüm ülkelerin deniz ve hava kuvvetlerinin, kanunun 5. maddesi dahil olmak üzere söz konusu yasalara tabi olacağı, ve bu kapsamda terör örgütü olarak kabul edileceği belirtilmektedir.” ifadeleri yer aldı.

KALİBAF, AB’Yİ SUÇLADI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 1 Şubat’ta düzenlenen bir meclis oturumunda, AB’nin DMO’yu “terör örgütü” olarak nitelendirmesini, ABD ve İsrail’in yöneticilerinin talimatlarına uyum olarak yorumlamıştı. Kalibaf, bu kararın sorumsuz bir adım olduğunu dile getirerek, Avrupa’nın gelecekte etkisizleşmesini hızlandıracağını belirtti. Kalibaf, “Karşılıklı Önlem Yasası’nın 7’nci maddesi uyarınca, Devrim Muhafızları’nın terör örgütü olarak tanınmasına yanıt olarak Avrupa ülkelerinin ordularının da terör örgütü olarak değerlendirileceğini ve bu adımın sonuçlarından Avrupa Birliği’nin sorumlu olacağını” ifade etti.

DMO’NUN TERÖR LİSTESİNE EKLENMESİ

Avrupa Birliği, 19 Şubat’ta yapılan AB Konseyi toplantısında Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütleri listesine resmen eklediğini duyurmuştu. Bu karar, DMO’nun malvarlıklarının dondurulması ve finansal erişimin engellenmesi gibi yaptırımları kapsıyor. Karar, İran’daki protestoların bastırılması ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle uzun zamandır AB’nin gündemindeydi.