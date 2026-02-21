Duran’ın Galibiyet Paylaşımlarını Beğenmesi Tepki Topladı

duran-in-galibiyet-paylasimlarini-begenmesi-tepki-topladi

Yaşadığı disiplin sorunları nedeniyle ara transfer döneminde Fenerbahçe’den Zenit’e geçen Jhon Duran, yaptığı bir hareketle sarı-lacivertli taraftarları öfkelendirdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında Nottingham Forest’a 3-0 yenildi. Geçtiğimiz haftalarda kulüple yollarını ayıran Jhon Duran, maçın ardından Nottingham Forest’ın galibiyetle ilgili paylaşımlarını beğendi.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN TEPKİ

Nottingham Forest’ın sosyal medya hesaplarından yapılan birden fazla galibiyet paylaşımını beğenen Duran, bu hareketiyle Fenerbahçe taraftarlarından yoğun bir tepki çekti. Kolombiyalı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 maça çıkmış, bu süreçte 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.

