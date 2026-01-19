Alex De Souza’nın Teknik Direktörlük Süreci Sona Erdi

FENERBAHÇE’DE İZ BIRAKAN TEKNİK ADAM SIKINTILI GÜNLER GEÇİRİYOR

Futbol hayatında şampiyonluklarla dolu bir kariyere sahip olan Alex de Souza, teknik direktörlük serüveninde zorlu bir dönemden geçiyor. Daha önce Süper Lig’de görev üstlendiği Antalyaspor’un ardından, 48 yaşındaki Brezilyalı antrenör, son olarak ülkesinde Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario’yu çalıştırıyordu. Operario, 2025 Serie B sezonunu 48 puanla 12. sırada tamamlamasıyla dikkat çekerken, bu ay başlayan Paranaense Eyalet Ligi’nde istenilen sonuçları alamadı. Kırmızı-siyahlı takım, oynadığı 4 karşılaşmadan yalnızca 1 puan toplayarak ligin en alt basamağına düştü.

SON MAĞLUBİYET SÜREÇLERİ DEĞİŞTİRDİ

Operario’nun deplasmanda Sao Joseense’ye 1-0 yenilmesi, kulübü harekete geçirdi. Bu mağlubiyetin akabinde teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrılması kararlaştırıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Alex de Souza ile karşılıklı anlaşma neticesinde ayrılığın gerçekleştiği vurgulanırken, yeni bir teknik direktör arayışının başladığı da duyuruldu.

VEDA MESAJIYLA YOLCULUK SONA ERDİ

Ayrılığının ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Alex de Souza, “Kulübün daha iyi sonuçlar alması ve gelişim sürecini sürdürebilmesi adına destek vermeye devam edeceğim. Bu dönem, çok çalıştığımız, fedakârlık yaptığımız ve öğrendiğimiz aylarla doluydu.” sözleriyle duygularını ifade etti.

OPERARIO’DA KARNESİ VE PERFORMANSI

Alex de Souza’nın Operario’nun başındaki görev süresi boyunca toplamda 29 karşılaşma yönettiği kaydedildi. Bu süreç içerisinde 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle sonuçlanan bir performans sergileyerek, kulübün yaşadığı sıkıntılara katkıda bulunmuş oldu.