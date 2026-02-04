Galatasaray Can Armando Güner Transferini Tamamladı

galatasaray-can-armando-guner-transferini-tamamladi

Galatasaray, transferde beklediği gelişmeyi gerçekleştirdi. Uzun süredir gündemdeki Can Armando Güner transferi nihayet sonuçlandı. Gelen bilgilere göre, sarı-kırmızılı ekip, Mönchengladbach U19 takımında mücadele eden genç oyuncuyla 4.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. İstanbul serüveni yarım kalmıştı.

Ocak ayında İstanbul’a gelen Güner, kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Almanya’ya geri dönmek zorunda kalmıştı. Ancak, taraflar arasındaki sorunlar aşıldı ve transfer resmi olarak tamamlandı. Genç yetenek gözleri üzerine çekiyor.

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Gladbach U19 formasıyla oynadığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Annesinin Alman-Arjantinli, babasının ise Türk kökenli olduğu Güner, milli düzeyde Almanya, Arjantin ve Türkiye için oynama hakkına sahip.

