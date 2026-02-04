Galatasaray’dan Svanberg Transferine İptal Kararı

Transfer döneminde son aşamalara yaklaşılırken Galatasaray’daki çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Wolfsburg’dan Mattias Svanberg’i kadroya katmak üzereyken, aniden bu transferden vazgeçme kararı aldığı belirtildi. Hatta futbolcunun İstanbul’a seyahat planının bile hazırlandığı öne sürülmüştü.

TARAFTAR TEPKİSİ NEDENİYLE VAZGEÇİLDİ

Elde edilen bilgilere göre, Galatasaray yönetiminin söz konusu transferden uzaklaşmasının altında yatan neden taraftar tepkisi olarak gösteriliyor. Sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilerde, taraftarların daha prestijli futbolcuların takıma katılmasını istediği yönünde oluşturulan baskı, yönetimin Svanberg transferini shelfi almasına neden olduğu ifade ediliyor.