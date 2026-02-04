Fenerbahçe Darwin Nunez İçin Teklifte Bulundu

fenerbahce-darwin-nunez-icin-teklifte-bulundu

Fenerbahçe Kante ile gündemde, şimdi golcü arayışında

Fenerbahçe, N’Golo Kante transferiyle futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şimdi ise hedefini golcü oyuncuya çevirmiş durumda. Sarı-lacivertli ekip, Youssef En-Nesyri’yi Al-Ittihad’a göndermesinin ardından Al-Hilal’de forma giyen Darwin Nunez ile ilgilendiği ifade ediliyor.

YENİ HEDEFİNİ BELİRLEDİ

Yerli bir kaynakta çıkan habere göre, Fenerbahçe, Darwin Nunez’i bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin Suudi Arabistan ekibine yaptığı teklifin olumlu yanıt aldığı iddiaları gündemde. Şu anda kulüpler arasında Nunez hakkında yapılacak resmi açıklama merakla bekleniyor.

NUNEZ’İN PERFORMANSI

Darwin Nunez, bu sezon toplam 22 maçta sahada yer aldı. Uruguaylı santrfor, oynadığı karşılaşmalarda 7 gol atma ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

