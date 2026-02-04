Fenerbahçe’den Suudi Arabistan’dan Yeni Transfer Hamlesi

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ HIZ KAZANIYOR

Kante ile birlikte 5. transferini gerçekleştiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. N’Golo Kante’nin katılımıyla birlikte sarı-lacivertli ekip, Suudi Arabistan’dan sürpriz bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe’nin, daha önce 22 milyon euroya Al-Hilal’a gönderdiği Yusuf Akçiçek’i geri getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Genç stoperin, sarı-lacivertli forma giymeyi kabul ettiği bildiriliyor.

Al-Hilal’ın futbolcunun kiralık olarak ayrılmasına onay verdiği ve görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor.