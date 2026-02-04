Epstein’in Servetinin Gizemli Kaynakları Açıklığa Kavuşuyor

Epstein’in TARTIŞMALI SERVETİ

Epstein, yaşamını yitirmeden önce bir dizi lüks konut, Karayipler’deki iki ada ve yüz milyonlarca dolarlık nakit ile yatırım varlıklarıyla dikkat çekiyordu. Ancak bu zenginliğin elde edilme şekli uzun zamandır tartışmalıdır. Bir kaynak, Epstein’in servetinin en “masum” senaryosunu, işlediği cinsel suçların, milyarderlere sunduğu finansal danışmanlık hizmetlerinden bağımsız olduğu yönünde öne sürüyor.

GİZEMLİ FİNANSAL FAALİYETLER

Epstein, yatırım, vergi ve miras planlaması konularında profesyonel hizmet sunduğunu ifade ediyordu. 2013 yılında yayınladığı bir şirket bildirgesinde kendisini “deneyimli ve başarılı bir finansçı”, “birden fazla yüksek karlı şirket kurmuş bir girişimci” ve “türev ve opsiyon bazlı yatırımların öncülerinden biri” olarak tanımlamıştı.

ŞANTAJ İDDİALARI

Buna karşın daha tartışmalı bir iddia ise Epstein’in, zengin arkadaşlarını reşit olmayanlarla cinsel ilişkilere girerken gizlice kayda alarak bu görüntüleri şantaj aracı olarak kullandığı yönündedir. Bu iddialar, özellikle bazı siyasetçilerin destekçileri ve komplo teorisyenleri tarafından sürekli gündeme getiriliyor.