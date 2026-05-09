Aleyna Çakır Davasında Ümitcan Uygun’a 15 Yıl Hapis İstemi

Türkiye’nin gündeminden uzun süre düşmeyen Aleyna Çakır davasında önemli bir gelişme yaşandı. Gerçek adı Sema Esen olan ve kamuoyunda “Aleyna Çakır” ismiyle bilinen genç kadının ölümüyle ilgili görülen davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, sanık Ümitcan Uygun’un “intihara teşvik etme” ve “eziyet etme” suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILIM

Dava, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya taraf avukatlarının katılımıyla birlikte, başka bir dosya nedeniyle tutuklu olan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Mahkeme heyeti, önceki celsede mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderildiğini hatırlatıp, savcıya söz verdi.

CEZA TALEBİ 15 YILA KADAR UZANIYOR

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Ümitcan Uygun’un “intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme” ile “eziyet etme” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın hapis cezasının toplamda 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar olabileceğini belirtti.

Mütalaanın ardından söz alan Ümitcan Uygun, kendisi hakkında kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulduğunu savundu. Uygun, savcılığın mütalaasını kabul etmediğini ifade etti.

SAVUNMA İÇİN EK SÜRE TALEBİ

Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaaya itiraz edebilmek için mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatının süre talebini kabul ederken, bir sonraki duruşmada sanığın mahkeme salonunda hazır edilmesine de karar verdi.

Dava süreci 22 Eylül tarihine ertelendi.

GÜNDEMİ SALLAYAN OLAY

Olay, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi’nde meydana geldi. “Aleyna Çakır” adıyla bilinen Sema Esen’in evine giden Ümitcan Uygun, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırmış ve eve girildiğinde genç kadının cansız bedeniyle karşılaşılmıştı.

Soruşturma sürecinde, sosyal medyada paylaşılan ve Aleyna Çakır’ın şiddet gördüğünü gösterdiğine dair görüntüler büyük tepki toplamıştı. Bu görüntülerin olaydan yaklaşık 1,5 ay önce kaydedildiği anlaşılmıştı. İddianamede Ümitcan Uygun’a “intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme” ve “eziyet etme” suçlamaları yöneltildi.