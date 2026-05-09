Aleyna Çakır Davasında Ümitcan Uygun’a 15 Yıl Hapis İstemi

aleyna-cakir-davasinda-umitcan-uygun-a-15-yil-hapis-istemi

Türkiye’nin gündeminden uzun süre düşmeyen Aleyna Çakır davasında önemli bir gelişme yaşandı. Gerçek adı Sema Esen olan ve kamuoyunda “Aleyna Çakır” ismiyle bilinen genç kadının ölümüyle ilgili görülen davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, sanık Ümitcan Uygun’un “intihara teşvik etme” ve “eziyet etme” suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILIM

Dava, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya taraf avukatlarının katılımıyla birlikte, başka bir dosya nedeniyle tutuklu olan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Mahkeme heyeti, önceki celsede mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderildiğini hatırlatıp, savcıya söz verdi.

CEZA TALEBİ 15 YILA KADAR UZANIYOR

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Ümitcan Uygun’un “intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme” ile “eziyet etme” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın hapis cezasının toplamda 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar olabileceğini belirtti.

Mütalaanın ardından söz alan Ümitcan Uygun, kendisi hakkında kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulduğunu savundu. Uygun, savcılığın mütalaasını kabul etmediğini ifade etti.

SAVUNMA İÇİN EK SÜRE TALEBİ

Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaaya itiraz edebilmek için mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatının süre talebini kabul ederken, bir sonraki duruşmada sanığın mahkeme salonunda hazır edilmesine de karar verdi.

Dava süreci 22 Eylül tarihine ertelendi.

GÜNDEMİ SALLAYAN OLAY

Olay, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi’nde meydana geldi. “Aleyna Çakır” adıyla bilinen Sema Esen’in evine giden Ümitcan Uygun, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırmış ve eve girildiğinde genç kadının cansız bedeniyle karşılaşılmıştı.

Soruşturma sürecinde, sosyal medyada paylaşılan ve Aleyna Çakır’ın şiddet gördüğünü gösterdiğine dair görüntüler büyük tepki toplamıştı. Bu görüntülerin olaydan yaklaşık 1,5 ay önce kaydedildiği anlaşılmıştı. İddianamede Ümitcan Uygun’a “intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme” ve “eziyet etme” suçlamaları yöneltildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Myanmar’da Nadir Yakut Bulundu: Rekor Kiloya Ulaştı

Myanmar'ın Mogok bölgesinde bulunan 11 bin karatlık dev yakut, renk ve kalite açısından büyük ilgi uyandırdı; uzmanlar bu yakutun rekor değere sahip olabileceğini vurguluyor.
Gündem

Cansever Sağlık Durumunu Açıkladı Kontroller Devam Ediyor

Ilik nakli ameliyatı geçiren sanatçı Cansever, tedavi sürecine dair son durumunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Gündem

Fenerbahçe Beko 8. Kez Euroleague Final Four’da

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisinin dördüncü karşılaşmasında Zalgiris'i mağlup ederek 8. kez Final Four'a adını yazdırdı.
Gündem

Sahte Güneş Koruyucular Cilt Sağlığını Tehdit Ediyor

Denetimsiz kozmetik ürünler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, geçen yıl bu tür ürünlerden dolayı hastaların yoğun bakıma alındığını bildirdi.
Gündem

PFDK’dan Süper Lig Kulüplerine Cezalar Yağdı

Süper Lig'de TFF PFDK, 7 kulübe toplam 6 milyon TL'den fazla para cezası uyguladı; en yüksek ceza Beşiktaş ve Galatasaray'a verildi.