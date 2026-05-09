Myanmar’da Nadir Yakut Bulundu: Rekor Kiloya Ulaştı

Mogok kentinin yakınlarında, nisan ayının ortalarında, askeri yönetim altında yayın yapan bir gazetenin bildirdiğine göre, nadir bir dev yakut keşfedildi.

Ağırlığı 2,2 kilogram olan ve yaklaşık 11 bin karat büyüklüğündeki bu taşın, renk tonu ve kalitesi sebebiyle 1996 yılında çıkarılan 21 bin 450 karatlık, 4,29 kilogram ağırlığındaki yakuttan daha değerli olabileceği vurgulanıyor.

YÜZDE 90’I MYANMAR’DAN

Dünya genelinde yakut üretiminin yaklaşık yüzde 90’ının, esasen Mogok bölgesinde çıkarılan taşlarla Myanmar tarafından yapıldığı bildiriliyor.

