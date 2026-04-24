Aleyna Kalaycıoğlu Hakkında Müebbet Hapis İstemi Geldi

İSTANBUL’DA ŞOK EDEN SALDIRI

İstanbul’da geçtiğimiz ay ünlü rap sanatçısı Canbay’a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti.

SALDIRIYLA İLGİLİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Saldırı ile alakalı olarak Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kalaycıoğlu’nun aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede tutuklu sanıklardan Alaattin Kadayıfçıoğlu için “Kasten öldürme” ve “Ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise “Kasten adam öldürmeye azmettirme” suçu nedeniyle müebbet hapis cezası istendi. İzzet Yıldızhan için ise “Suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

OLAYIN ARKA PLANI

Söz konusu olay 19 Mart gecesi meydana geldi. Rap sanatçısı Vahap Canbay, birkaç hafta önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için arkadaşından yardım talep etti. İddialara göre bu esnada iş yerinin önüne gelen çakarlı lüks araçlardan inen saldırgan, Canbay ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırı sonucu ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ANLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtları da yayınlandı. Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun savunmasında belirttiği boğuşma görüntüleri, kameraya yansımadı. Cinayetin Ümraniye’de sadece 7 saniye içinde işlendiği tespit edildi.

KALAYCIOĞLU’NUN İFADESİ

Aleyna Kalaycıoğlu ise cinayetin işlendiği gece, kayıt için Ümraniye’deki bir prodüksiyon şirketine gittiklerini belirtti. Eski sevgilisi Canbay’ın orada olduğunu öğrendiğinde endişelendiğini ifade eden Kalaycıoğlu, “Önce annemi sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu aradım. Alaattin iki araçla geldi. Ben de araca bindim. Stüdyonun olduğu yere geldiğimizde Vahap’ın aracıyla karşı karşıya geldik.” şeklinde konuştu. Kalaycıoğlu, Canbay’ın kendilerini görünce aracın içine doğru eğildiğini belirterek, “Sanki bir şey alacak sanık. Alaattin ben gidip konuşacağım dedi.” diyerek olayın nasıl geliştiğine dair bilgi verdi.