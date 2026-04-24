Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sert Yanıt Geldi: İlişkiler Askerde

FENERBAHÇE’DEN CEVAP GELDİ

Fenerbahçe, Yasin Kol’un derbide hakem olarak atanmasının ardından TFF ile olan ilişkilerini askıya aldığını duyuran Galatasaray’a yanıt verdi.

Açıklamada, “Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR’a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma. ‘Sakın ha…'” ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe, sezon boyunca Galatasaray’ın kritik pozisyonlarının sürekli gündemden düşmediğine dikkat çekerek, “Şimdi ‘ilişkiler askıya’… Sıra bu maçta mı?” şeklinde bir mesaj verdi.

GALATASARAY’DAN TFF AÇIKLAMASI

Galatasaray, derbiye atanan Yasin Kol’un ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimiyle olan tüm ilişkilerinin askıya alındığını belirtti. Başkan Dursun Özbek imzasıyla yapılan paylaşımda, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” ifadesine yer verildi.