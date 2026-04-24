Arda Güler’in Sakatlığı Sezonu Kapatıyor

Real Madrid’de son dönemlerde parlayan A Milli Takım yıldızı Arda Güler’den gelen olumsuz bir haber futbolseverleri üzüyor.

ANTRÖNMANDAN KAYIP

Arda Güler, LaLiga’da Real Betis ile oynanacak maça hazırlık amacıyla yapılan son antrenman seansında yer almadı. Bu durum, oyuncunun sağlık durumu hakkında endişelere neden oldu.

Kulüp, Arda Güler’in sakatlığıyla ilgili resmi internet sayfasından bir bildirimde bulundu. Açıklamada, “Bugün yapılan testlerin ardından oyuncumuz Arda Güler’in sağ arka adalesinde zedelenme tespit edilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

UZUN BİR SÜRE YOK

Arda Güler’in en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisi edinildi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Güler’in sezonun geri kalanında hiç maç yapamayacağı belirtiliyor.

HEDEF DÜNYA KUPASI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise Arda Güler’in sakatlığının ardından sosyal medya üzerinden şu şekilde değerlendirmelerde bulundu: “Arda Güler, sakatlığı nedeniyle Real Madrid’deki sezonunu kapattı. Arda, 2026 Dünya Kupası’nda geri dönmeye odaklanacak.”

Arda Güler’in sakatlık bilgisi, yaklaşan FIFA 2026 Dünya Kupası nedeniyle Türk futbol kamuoyunda kaygı yaratıyor. Turnuvanın 11 Haziran’da başlayacağı ve A Milli Takım’ın ilk maçının 14 Haziran’da Avustralya ile olacağı düşünülüyor. Arda’nın, turnuva öncesinde sakatlığını atlatması bekleniyor.