Ermenistan’da Türk Bayrağına Saldırıya Tepki Geldi

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yaşanan olaylar dikkatleri üzerine çekti. Taşnak Partisi’nin düzenlemiş olduğu seçim gösterisinde bir grup, Türk bayrağını ateşe vererek skandal bir duruma imza attı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan sert bir yanıt geldi.

PAŞİNYAN’IN DEĞERLENDİRMESİ

Başbakan Paşinyan, yaptığı açıklamada bu eylemleri “sorumsuz ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Özellikle uluslararası alanda tanınan bir devletin bayrağına yönelik bu tür eylemlerin gerilim yaratabileceğini vurgulayan Paşinyan, komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Herhangi bir ülkenin, hele ki komşu bir ülkenin bayrağını yakmak anlamsız, utanç verici ve şiddetle kınanması gereken bir eylemdir. Bu tür sefilce provokasyonlar ise barışa ve geleceğe karşı yapılmıştır.”

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrasında Ermenistan Soruşturma Komitesi ve Başsavcılığı tarafından bir incelemeye başlandığı bildirildi. Resmi yetkililer, eyleme katılan kişiler hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.