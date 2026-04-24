Ermenistan’da Türk Bayrağına Saldırıya Tepki Geldi

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yaşanan olaylar dikkatleri üzerine çekti. Taşnak Partisi’nin düzenlemiş olduğu seçim gösterisinde bir grup, Türk bayrağını ateşe vererek skandal bir duruma imza attı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan sert bir yanıt geldi.

PAŞİNYAN’IN DEĞERLENDİRMESİ

Başbakan Paşinyan, yaptığı açıklamada bu eylemleri “sorumsuz ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Özellikle uluslararası alanda tanınan bir devletin bayrağına yönelik bu tür eylemlerin gerilim yaratabileceğini vurgulayan Paşinyan, komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Herhangi bir ülkenin, hele ki komşu bir ülkenin bayrağını yakmak anlamsız, utanç verici ve şiddetle kınanması gereken bir eylemdir. Bu tür sefilce provokasyonlar ise barışa ve geleceğe karşı yapılmıştır.”

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrasında Ermenistan Soruşturma Komitesi ve Başsavcılığı tarafından bir incelemeye başlandığı bildirildi. Resmi yetkililer, eyleme katılan kişiler hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Gündem

Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sert Yanıt Geldi: İlişkiler Askerde

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Yasin Kol'un derbiyedeki ataması sonrası TFF ile ilişkilerini askıya alma kararına karşılık verdi.
Gündem

Victor Osimhen’den Günay Güvenç’e Destek Mesajı

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşısında eleştirilen kaleci Günay Güvenç'e destek vererek dayanışma gösterdi.
Gündem

Galatasaray Çeyrek Finalde Elendi Okan Buruk’tan Açıklamalar

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, çeyrek finaldeki elenmenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Performansa yönelik düşüncelerini paylaştı.
Gündem

Gülistan Doku Dosyasında Yeni Gelişmeler: Başsavcı Cansu Konuştu

Gülistan Doku'nun kaybolma dosyasını yeniden ele alan Başsavcı Ebru Cansu, adalet arayışında kararlı olduklarını vurgulayarak, diğer dosyalara da odaklanacaklarını açıkladı.
Gündem

Samsunspor Hakem Atamasıyla İlgili Tepkisini Açıkladı

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçta hakem Atilla Karaoğlan’ın atanmasına tepki gösterdi.