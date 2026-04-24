Trump’ın Hürmüz Talimatı Altın Fiyatlarını Etkiledi

ABD’DEKİ GİDİŞAT KÜRESEL PİYASALARI SARSAKLIYOR

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin verdiği “vur” talimatıyla küresel piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açtı. Başkan, ABD Donanması’na boğaza mayın döşeyen tüm teknelerin müdahale edilmesi talimatını verirken, bölgedeki gerilim hızlı bir şekilde arttı.

ABD Başkanı, yaptığı açıklamada, “ABD Donanması’na, Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyen her türlü tekneyi vurmasını emrettim. Hiç tereddüt edilmeyecek. Mayın temizleme gemilerimiz şu anda boğazı temizliyor.” ifadelerini kullandı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ENDEKSLERİ ETKİLİYOR

Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler ve artan enerji fiyatları, küresel enflasyon endişelerini gündeme getirdi. Bu durum, güvenli liman olarak görülen altına yönelimi kısıtlayarak fiyatlarda düşüş eğilimini beraberinde getiriyor.

Geçtiğimiz cuma günü 4 bin 829 dolardan kapanan ons altında, haftalık kayıp %3’lük bir azalma gösteriyor. Bu düşüşle birlikte, ons altın 4 haftadır süregelen yükseliş dönemini, ilk kez haftayı düşüşle kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

ONS ALTINDA DALGALANMA DEVAM EDİYOR

Haftanın son işlem gününe başlarken ons altın, güne 4 bin 700 dolarlık seviyeden başlamış durumda. Gün içerisinde en düşük 4 bin 658 dolar, en yüksek ise 4 bin 711 dolar seviyelerini gören ons altın, şu anda 4 bin 684 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Yurt içinde gram altın, küresel fiyatlarla paralel olarak bir düşüş yaşıyor. Güne 6 bin 778 liradan başlayan gram altın, gün içinde 6 bin 740 lira ile 6 bin 816 lira arasında hareket ediyor. Şu an itibarıyla gram altın, 6 bin 764 lira seviyesinden alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTINDA FİYAT HAREKETLİLİĞİ

Güne 11 bin 84 liradan işlem görmeye başlayan çeyrek altın, gün içerisinde en düşük 11 bin 20 lira ve en yüksek 11 bin 145 lira seviyelerini test etti. Şu an için çeyrek altın, 11 bin 88 lira seviyesinde işlem görmekte.