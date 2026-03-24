Aleyna Kalaycıoğlu Tutuklandı: Beria Gözen Açıklık Getirdi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu tutuklandı. Survivor ile tanınan Aleyna’nın özel hayatı yeniden gündeme geldi. Survivor’da yarıştığı süre boyunca Yunus Emre ile olan samimiyeti sebebiyle tartışmalara neden olan Aleyna’ya, o dönemde Beria Özden tarafından tepki gösterilmişti. Yunus Emre Özden’in o zaman ki eşi Beria Özden, iletişim ödülü sırasında “Aleyna’dan uzak dur” diyerek Aleyna’yı uyarmıştı.

TUTUKLAMA SONRASI REAKSİYON

Aleyna’nın tutuklanmasının ardından, kendi soyadını kullanan ve bu değişimi ile dikkat çeken Beria Gözen’e mesajlar yağmaya başladı. Yunus Emre’nin eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şu ifadelerde bulundu: “Mesajları okuyorum. Evet, ben de bu kadarını tahmin edemezdim. Ama benim bildiğim şeyler çok farklı konularla ilgiliydi. İsteseydim onu çok farklı şekillerde rezil edebilirdim, her şeyi ortaya çıkarabilirdim ama yapmadım. Bu yüzden o dönem biraz yanlış anlaşıldım belki, ama zaten birçok kişi durumun farkındaydı.”

HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMALI

Beria, sözlerine devam ederek, “Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu… Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar.” diyerek dikkat çekti.

