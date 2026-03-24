Nar Kabuğu: Şifa Deposu Olarak Sizi Bekliyor

nar-kabugu-sifa-deposu-olarak-sizi-bekliyor

Uzmanlar, “en değerli meyveler” arasında yer alan narın kabuğunun iç kısmı kadar şifa kaynakları barındırdığını ifade ediyor.

NAR KABUĞUNUN ŞAŞIRTICI FAYDALARI

Nar kabuğu, yüksek oranda antioksidan barındırıyor. Bu özellik sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu serbest radikallerin olumsuz etkilerinden koruyor. Nar kabuğunun bilinen bazı faydaları şunlar: Cilt sağlığına katkısı, ciltteki koyu lekelerin azalmasına yardımcı olabilirken, cildin daha parlak görünmesini de sağlıyor. Ayrıca, UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruyucu bir etkisi olduğu belirtiliyor.

SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELİYOR

Nar kabuğu kaynatılarak içilmesi, öksürüğü hafifletmeye ve soğuk algınlığına karşı direnci artırmaya olanak tanıyor. Kronik hastalık riskini azaltma konusunda da içeriğindeki antioksidanlar sayesinde kalp hastalıkları ve diyabet gibi durumların riskini düşürmeye yardımcı olabiliyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK OLUR

Nar kabuğu, sindirim sistemini düzenlemeye ve bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olabilecek lifler içeriyor. Ayrıca, bazı araştırmalar nar kabuğunun kemik kaybını önlemeye destek olabileceğini ortaya koyuyor.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Antimikrobiyal özellikleri sayesinde ağızdaki zararlı bakterilere karşı savaşarak diş sağlığını destekleme potansiyeli bulunuyor.

NAR KABUĞU NASIL KULLANILIR?

Nar kabuğunu değerlendirmenin birkaç farklı yöntemi mevcut: Çay yapmak, nar kabuklarını kurutup kaynatarak sağlıklı bir çay elde etmek mümkün. Ayrıca, kurutulmuş nar kabuklarını öğüterek toz haline getirip çeşitli karışımlara eklemek de diğer bir yöntem olarak öne çıkıyor. Cilt maskesi yapmak için ise toz haline getirilmiş nar kabukları su veya diğer doğal malzemelerle birleştirilerek kullanılabiliyor.

