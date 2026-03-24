Dervişoğlu: Türk Milliyetçileri Terörle Mücadelede Kararlı

dervisoglu-turk-milliyetcileri-terorle-mucadelede-kararli

İYİ PARTİ LİDERİNDEN NEVRUZ KUTLAMASINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen “Nevruz Bayramı Kutlama Programı”nda konuşma yaptı. Dervişoğlu, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine atılan sloganlara dikkat çekerek, Türk milliyetçilerinin bu duruma asla müsaade etmeyeceğini belirtti. Dervişoğlu, kutlamaların milletin birliği, bütünlüğü ve beraberliği için önemli olduğuna vurgu yaptı ve Nevruz’un Türklerin tarih sahnesine çıkışını simgelediğini hatırlattı.

NEVRUZ’UN ANLAMINA DEĞİNDİ

Dervişoğlu, Türk milletinin karşılaştığı zorlukları aşma gücüne sahip olduğunu ifade ederek, “Türk milleti büyük bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve yüce bir devlettir” diye konuştu. Sözlerine devam eden Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer bölge devletlerinden ayrılmasını sağlayan unsurlara dikkat çekerek, eğer üniter bir devlet yapısına sahip olunmasaydı, Suriye ve Irak’tan bir farklarının kalmayacağını dile getirdi. Ayrıca, milli kimlik ve vatandaşlık tanımının önemini vurgulayarak, bu kimliklerin korunması gerektiğine değindi.

DEVALET BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı “PKK’nın kurucu önderliği ile aramızda kırmızı bir hattın olduğunu iddia eden müfteriler…” şeklindeki açıklamasına da değindi. Dervişoğlu, “Ben kırmızı hat var tereddütü içerisinde değilim bir kere. O hattın kurulu olduğundan eminim” diyerek, o hattın kimler tarafından kurulduğunun kamuoyu tarafından merak edildiğini ifade etti. Dervişoğlu, Abdullah Öcalan’ın taleplerine dikkat çekerek, “Elbette ki bu bir kırmızı hattın bulunduğuna delalet eder” dedi.

KENDİSİNE BAKMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI

Devlet Bahçeli’nin İmralı’daki durum ve Öcalan üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, “Kendisinin baksın” diyerek, Bahçeli’yi eleştirdi. Dervişoğlu, “Benle uğraşacağına kendine baksın” ifadesiyle durumu özetledi.

Gündem

Dev Derbide Bilet Satışları Bugün Başlıyor

Trabzonspor, taraftarlarına müjde vererek Galatasaray maçının biletlerinin satışa sunulacağı tarihini açıkladı.
Gündem

Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerine sert karşılık verdi.
Gündem

İzzet Yıldızhan’ın Cinayet Soruşturmasındaki İfadesi Açıklandı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle bağlantılı olarak tutuklanan İzzet Yıldızhan, savcılık ifadesinde olay hakkında telefonla bilgi aldığını ve daha sonra detayları öğrendiğini ifade etti.
Gündem

Nar Kabuğu: Şifa Deposu Olarak Sizi Bekliyor

Kış mevsiminin popüler meyvesi nar, hem taneleri hem de kabuğuyla sağlığa birçok yarar sağlıyor. Bu lezzetli meyve, sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
Gündem

İşgücü Piyasasında En Fazla Yerleştirme Sağlanan Meslekler

Son verilere göre, en çok iş bulma fırsatı sunan meslekler, eğitim seviyesine göre değişkenlik göstermekte. İş imkanları açısından en kolay sektörler merak ediliyor.