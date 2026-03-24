Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Tepki

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK’TEN ÖZGÜR ÖZEL’E CEVAP

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına karşılık verdi. Çelik, “Özel siyaset tarihimizin en ‘kalitesiz’ siyasetini yapıyor ve en ‘çirkin’ dilini kullanıyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Aylardır iç politika ve dış politika ile ilgili her meselede yanlış yerde durma rekoruna defalarca imza attı. Özgür Özel, sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdi.” dedi.

ÖZEL’İN SÖZLERİNE ELEŞTİRİ

Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeleri eleştirerek, “Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği kendisine yakıştığı için Özgür Özel’e iade ediyoruz.” şeklinde konuştu. Çelik, savunma kapasitesine yönelik eleştirileri de gündeme getirerek, “Özgür Özel, dünya en zor zamanlarından birinden geçerken ve ülkemizin etrafında birden çok savaş varken, savunma kapasitemize saldıran bir siyasi düşkünlüğü temsil ediyor.” dedi.

ÇİRKİN POLİTİKANIN SONUÇLARI

Çelik, yabancıların hedeflerine yönelik Özel’in siyasetiyle ilgili şöyle devam etti: “Yabancıların amaçladığı şeyler, Özgür Özel’in siyaseti oluyor. Bu yabancılaşmış siyasetin iç siyasete dönük sonucu da Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldırmak oluyor. Bunu defalarca yaptılar. Ve her seferinde o çirkin etiketi kendi tabelaları haline getirdiler.”

GÜVENCE OLARAK TEMSİL EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği değerlerin millet için bir güvence olduğunu belirten Çelik, “Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldıranların bu değerlere zarar vermesi mümkün değildir. Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap vermeye devam edeceğiz.” dedi. Ayrıca, “Dünyanın bu zor zamanlarında dıştan gelen provokasyonlara da, içimizde üretilmeye çalışılan siyasi fitnelere de geçit vermeyeceğiz.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

