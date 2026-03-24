Dev Derbide Bilet Satışları Bugün Başlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 28. haftasında Galatasaray ile gerçekleştireceği karşılaşmanın biletlerini bugün saat 20.00’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

BİLET FİYATLARI

4 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan maçın bilet fiyatları şu şekilde belirlenmiş durumda: VIP Platinum – B: 20.000 TL, VIP Platinum – A/C: 15.000 TL, VIP Gold: 12.500 TL, VIP Silver: 10.000 TL, Batı Tribünleri: 4.250 TL, Doğu Tribünleri: 3.750 TL, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 2.250 TL, Güney – Kuzey Kale Arkası: 1.750 TL ve Misafir Tribün: 1.750 TL.

SATIŞ KURALLARI

Trabzonspor bilet satış kuralları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu: Maç biletleri, sadece Trabzonspor Passolig kart sahibi taraftarlara ve logosuz Passolig kartı olan taraftarlara Trabzonspor logolu Passolig kartları ile sunulacak. Farklı logolu Passolig kartı sahibi olanlara bilet satışı yapılmayacak. Son bir yıl içerisinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray logolu Passolig kartlarını iptal ederek Trabzonspor logolu kart çıkaranlar da bilet alamayacak. Ayrıca, rakip takım logolu Passolig kartı sahipleri yalnızca misafir tribün biletleri alabilecekler. Misafir tribün bilet satışları, İl Güvenlik Kurulu’nun kararına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

Bilet transfer kısıtları, satışlardaki logo kısıtlarıyla aynı şekilde uygulanacak. Maça gidemeyecek olan kombine sahipleri, koltuklarını “Hesabım – Kombine Kulübe Devir” sekmesi aracılığıyla kulübe devredebilir ve bu şekilde kulübe destek olabilecek. Engelli biletleri ise, karşılaşma bilet satışlarıyla birlikte Atatürk Alanı Passolig gişelerinden tanımlanacak. Gişe çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu 09.00-18.00 arasında olacak; maç günü için gişeler, karşılaşmanın ilk yarısının sonuna kadar açık kalacak. Kapı açılış saatleri emniyet güçleri tarafından belirlenecek; genellikle maç saatinden 2 saat önce kapılar açılacak. Her taraftar, farklı T.C. kimlik numaralarıyla toplamda 3 (üç) bilet alma hakkına sahip olacak.