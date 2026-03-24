İzzet Yıldızhan’ın Cinayet Soruşturmasındaki İfadesi Açıklandı

FUTBOLCU KUBİLAY KAAN KUNDAKCI CİNAYETİ

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, rap sanatçısı Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu bir araya getirmeye çalışırken cinayet olayına karıştı. 21 yaşındaki Kundakçı’nın ölümü ile ilgili olarak gözaltına alınan 10 kişiden 7’sinin tutuklandığı bildirildi. Tutuklamalardan bazıları arasında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan yer alıyor.

TUTUKLU İFADESİNDE BELİRSİZLİK

İzzet Yıldızhan’ın savcılık ifadesine erişim sağlandı. Olay günü ve sonrasındaki hatıralarını açıklamada zorluk çektiği, sık sık “bilmiyorum” ve “hatırlamıyorum” kelimelerini kullandığı ortaya çıktı. İfade, olayın karmaşık doğasını gözler önüne seriyor.

Olay günü 20 Mart tarihinde, Yıldızhan, hatırladığı kadarıyla saat 01.00-02.00 arasında Metin K.’nın kendisini arayarak Alaattin’in bir kavgaya karıştığı bilgisini ilettiğini belirtiyor. “İnşallah önemli bir şey yoktur,” dediğini aktaran Yıldızhan, telefon görüşmesinden sonra Bilal Kadayıfçıoğlu’nu aradığını, ancak ona ulaşamadığını ifade ediyor. “Alaattin’den haber var mı?” diye mesaj gönderdiğini ancak Metin’in cevabını hatırlamadığını kaydediyor.

BİLGİ İLETMESİ BELİRSİZ

Yıldızhan, ertesi gün Bilal Kadayıfçıoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını ve bazı bilgileri duyduğunu, ama ne olduğunu bilmediğini aktararak, “ilk uçakla Türkiye’ye geleceğim” dediğini aktarıyor. Bu belirsizlik, cinayet soruşturmasının derinleşmesine neden oluyor.