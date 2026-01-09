Aleyna Tilki’nin Avukatı Pasif Maruziyet Savunması Yaptı

aleyna-tilki-nin-avukati-pasif-maruziyet-savunmasi-yapti

Uyuşturucu soruşturması sürecinde kan ve saç örnekleri alınan ünlü sanatçı Aleyna Tilki’nin test sonuçlarının pozitif çıkması dikkat çekti. Tilki’nin avukatı ise sanatçının kan örneğinde bulgulara rastlanmadığını belirtirken, saç örneğindeki maddenin durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TILKI’NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu operasyonu çerçevesinde ünlü sanatçı Aleyna Tilki’den kan ve saç örnekleri alınmıştı. Test sonuçları, Tilki’nin esrar kullandığını göstermesiyle gündem olmuştu. Konuyla ilgili olarak, avukat Uğur Kızıldere, açıklamalarda bulundu.

PASİF MARUZİYET OLASILIĞI

Kızıldere, müvekkilinin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmadığını vurgulayarak, “Saç örneğinde tespit edilen madde ise herhangi bir kimyasal madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

