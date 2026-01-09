Aleyna Tilki’nin Avukatından Pasif Maruziyet Açıklaması

aleyna-tilki-nin-avukatindan-pasif-maruziyet-aciklamasi

Uyuşturucu soruşturması sürecinde kan ve saç örnekleri alınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin test sonuçları pozitif çıkması dikkat çekti. Ünlü ismin avukatı, Tilki’nin kan örneğinde herhangi bir maddeye rastlanmadığını ifade ederken, saç örneğinde tespit edilen maddeyle ilgili de “Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz” açıklamasında bulundu.

TILKI’NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu çerçevesinde Aleyna Tilki’den kan ve saç örnekleri alınmıştı. Test sonuçları pozitif olarak belirlenen Tilki’nin esrar kullandığı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Bu duruma ilişkin Tilki’nin avukatı Uğur Kızıldere bir açıklama yaptı.

PASİF MARUZİYET VURGUSU

Avukat Kızıldere, müvekkilinin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmadığını ve saç örneğindeki maddenin kimyasal bir madde olmadığını belirtirken, “Dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz.” ifadelerini kullandı.

