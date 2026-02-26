Alfa Romeo’dan Benzinli Araç Siparişlerine Yeniden Onay

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, 2025 yılı baharına ilişkin daha önce duyurmuş olduğu benzinli araç siparişlerini durdurma planından aniden vazgeçti. Şirket, Avrupa pazarında Giulia ve Stelvio modellerinin en yüksek performans serisi olan Quadrifoglio için siparişleri mart ayı itibarıyla tekrar alacak.

ÜRETİM SÜRECİ 2027 YILINA UZATILDI

Başlangıçta yalnızca dizel motorlarla devam etmeyi hedefleyen marka, 2026 Brüksel Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirdiği açıklama ile performans tutkunlarını mutlu etti. Alfa Romeo CEO’su Santo Ficili, mevcut Giulia ve Stelvio Quadrifoglio modellerinin üretiminin 2027 yılına kadar sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.

520 BEYGİRLİK V6 MOTOR GÜCÜ

Efsaneleşmiş modellerin motor bölümünde, 520 beygir gücüne sahip 2.9 litrelik V6 çift turbolu motor ve mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel yer alıyor. Bu devasa güç, Giulia modelinde arka tekerleklere iletilirken, Stelvio modelinde Q4 dört tekerlekten çekiş sistemi aracılığıyla yola çıkarılıyor. Araçların tasarımında ağırlığı azaltma amacıyla motor kısmında alüminyum, şaft ve kaput gibi gövde bileşenlerinde karbon fiber malzemeler kullanılıyor. Akrapovic markasına ait egzoz sistemi ile desteklenen bu yarışçı ruh, iç mekanda deri ve Alcantara kaplı Sparco koltuklarla da kendini gösteriyor.