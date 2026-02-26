Sakarya’da Uyuşturucu Şebekesi Çökertildi: 2 Şüpheli Tutuklandı

Emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Hendek ilçesine getirerek piyasaya sürmeyi planlayan bir şebekeyi gözlem altına aldı.

38,43 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda; A.T. (38), C.A. (34) ve S.Y. (30) isimli şüpheliler polis tarafından yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalar sonucunda, 4 parça halinde toplam 38,43 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinde kullanılmak üzere tasarlandığı tahmin edilen 1 adet hassas terazi bulunuldu.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet işlem sürecinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.T. ve S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.