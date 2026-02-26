Yurt Genelinde Kar Yağışı Beklentisi Artıyor

Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesiyle Meteoroloji ve Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkisini artırıyor. Pazar gününe kadar; kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü Doğu Karadeniz’e yönelerek yurdu terkeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde zalacak sıcaklıkların, pazar günü yağışın sona ermesinin ardından mevsim normalleri altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadiselerine karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

İstanbul’da yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar beklentisi var. Yağışların 27 Şubat Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı sürmesi tahmin ediliyor.

ANKARA’DA KAR

Başkentte yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklıkların azalmasıyla birlikte şehir merkezinde de kısa süreli kar yağışı öngörülüyor.

BEKLENEN EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIKLARI

26 Şubat – 05 Mart tarihleri arasında bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle olacak: “Ankara eksi 3 derece, İstanbul eksi 2 derece, İzmir 3 derece, Konya eksi 2 derece, Kocaeli 3 derece, Bolu eksi 5 derece, Samsun 1 derece, Trabzon 4 derece, Tokat eksi 5 derece, Erzurum eksi 14 derece, Eskişehir eksi 2 derece, Afyonkarahisar eksi 7 derece, Balıkesir 0 derece, Sivas eksi 8 derece.”

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışların karla karışık olacağına ilişkin bir uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, 15 ilçeye kar uyarısı yapıldığı kaydedildi. Yağışların başlayacağı ilçeler arasında; Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile yer alıyor.