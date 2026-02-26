Belçika’da Yedek Askerlik İçin Yeni Yaş Sınırı 67 Oldu

Belçika’da önemli bir karar alındı. Öne çıkan habere göre, bu yeni düzenleme, Belçika Meclisi’nin Savunma Komitesi’nde kabul edildi. Yedek askeri personel için belirlenen azami yaş sınırı 67 olarak belirlendi.

YASAL EMEKLİLİK YAŞIYLA UYUMLU DÜZENLEME

Bu karar, 2030’dan itibaren yürürlüğe girecek olan yasal emeklilik yaşı ile uyum sağlamak amacıyla alındı. Şu anda yürürlükte olan mevzuata göre, gönüllü yedek asker adaylarının 34 yaşından büyük olmaması, yedek subay adaylarının da 51 yaşını aşmaması gerekiyor. Yetkililer, mevcut yaş sınırlamalarının sistemde yeni adayların katılımını engellediğini belirterek, bu düzenleme ile aday havuzunun genişletilmesini amaçladıklarını ifade etti.

GÜÇLÜ YEDEK KUVVETİN ZORUNLULUĞU

Savunma Bakanı, düzenlemeyi olumlu bulduğunu dile getirerek, “Mevcut güvenlik ortamında güçlü ve konuşlandırılabilir bir yedek kuvvet bir lüks değil, zorunluluktur. Yedek askerler, ülke topraklarının korunmasında ve aktif kadronun desteklenmesinde kritik bir rol oynuyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu düzenlemenin motive ve yetkin kişilerin güvenliğe daha uzun süre katkı sağlamasını mümkün kılacağını vurguladı.

GENÇLERİ ASKERLİĞE DAVET

Bakan, daha önce 17 yaşındaki 149 bin gence mektup göndererek gönüllü askeri hizmet yapmaya davette bulunduğunu da hatırlattı.