Marmaray İçin Ek Sefer Planı Duyuruldu

marmaray-icin-ek-sefer-plani-duyuruldu

Ramazan ayı, vatandaşların büyük sofralarda bir araya gelerek sevdikleriyle buluşmasını sağlıyor. Bu ay, paylaşma ve kardeşlik duygularının güçlendiği bir dönem olarak, misafirlik kültürü özellikle Türk toplumu için önemli bir yere sahip.

İFTAR SAATLERİNDE YOĞUNLUK GÖZLEMLENİYOR

İftar saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte yollarda ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk artıyor. Bu durum, Ramazan’ın ruhunu ve sofraların bereketini en iyi şekilde yansıtıyor.

BAKANLIKTAN YENİ PLAN AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise bu durumu dikkate alarak bir çözüm geliştirme kararı aldı. Bakanlık, mevcut seferlerin talebi karşılamada yetersiz kaldığını değerlendirerek, Marmaray için yeni bir plan duyurdu.

RAMAZAN BOYUNCA MARMARAY’A EK SEFERLER

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yapmış olduğu duyuruda, iftar saatlerinde artan yolcu talebine yönelik olarak ek seferler düzenleneceğini belirtti. Duyuruda yer alan bilgilendirme metni şöyle: “Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır.” Ek sefer saatleri arasında Maltepe’den Halkalı’ya 17.42, Söğütlüçeşme’den Halkalı’ya 18.10, Halkalı’dan Pendik’e 17.42 ve Yenikapı’dan Pendik’e 18.05 seferleri yer alıyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Milan Skriniar’dan Sadettin Saran’a İddialı Güvence

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar, 4 hafta saha dışında kalmasına rağmen yaptığı bir açıklama ile taraftarlarını sevindirdi.
Gündem

Yurt Genelinde Kar Yağışı Beklentisi Artıyor

Soğuk ve yağışlı hava, Balkanlar'dan Türkiye'ye ulaşarak Ankara ve İstanbul'da karla karışık yağmur oluşturacak. Meteoroloji'den yapılan uyarılar dikkat çekiyor.
Gündem

Alfa Romeo’dan Benzinli Araç Siparişlerine Yeniden Onay

Alfa Romeo, emisyon hedefleri nedeniyle benzinli araç siparişlerini durdururken, yüksek performanslı Giulia ve Stelvio Quadrifoglio modellerinin üretimine 2027'ye kadar devam edeceğini açıkladı.
Gündem

Belçika’da Yedek Askerlik İçin Yeni Yaş Sınırı 67 Oldu

Belçika Savunma Komitesi, yedek askerlik yaş sınırını 51'den 67'ye çıkarma yönünde bir karar aldı.
Gündem

Sakarya’da Uyuşturucu Şebekesi Çökertildi: 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'dan Hendek'e uyuşturucu nakli yaparken yakalanan 3 kişi, gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.