Marmaray İçin Ek Sefer Planı Duyuruldu

Ramazan ayı, vatandaşların büyük sofralarda bir araya gelerek sevdikleriyle buluşmasını sağlıyor. Bu ay, paylaşma ve kardeşlik duygularının güçlendiği bir dönem olarak, misafirlik kültürü özellikle Türk toplumu için önemli bir yere sahip.

İFTAR SAATLERİNDE YOĞUNLUK GÖZLEMLENİYOR

İftar saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte yollarda ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk artıyor. Bu durum, Ramazan’ın ruhunu ve sofraların bereketini en iyi şekilde yansıtıyor.

BAKANLIKTAN YENİ PLAN AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise bu durumu dikkate alarak bir çözüm geliştirme kararı aldı. Bakanlık, mevcut seferlerin talebi karşılamada yetersiz kaldığını değerlendirerek, Marmaray için yeni bir plan duyurdu.

RAMAZAN BOYUNCA MARMARAY’A EK SEFERLER

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yapmış olduğu duyuruda, iftar saatlerinde artan yolcu talebine yönelik olarak ek seferler düzenleneceğini belirtti. Duyuruda yer alan bilgilendirme metni şöyle: “Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır.” Ek sefer saatleri arasında Maltepe’den Halkalı’ya 17.42, Söğütlüçeşme’den Halkalı’ya 18.10, Halkalı’dan Pendik’e 17.42 ve Yenikapı’dan Pendik’e 18.05 seferleri yer alıyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.