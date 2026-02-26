Milan Skriniar’dan Sadettin Saran’a İddialı Güvence

Fenerbahçe’yi etkileyen ardı ardına sakatlık haberlerinin ardından Milan Skriniar ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Sahalara dönüş süresinin en az 4 hafta alacağı belirtilen deneyimli savunmacının, azmiyle yönetim ve teknik heyeti sevindirdiği ifade ediliyor.

BAŞKAN SARAN İLE YAPILAN GÖRÜŞME

Sercan Hamzaoğlu’nun bildirdiğine göre, tecrübeli oyuncu tedavi sürecinin başlangıcında bizzat Başkan Sadettin Saran ile bir araya gelerek durumu hakkında bilgiler paylaştı. Takımına ve taraftarına bir an önce kavuşmak isteyen Skriniar, başkanına güvence verdi.

İDDİALI SÖZLER

Tedavi sürecine son derece dikkat eden ve motivasyonunu yüksek tutan Slovak futbolcunun, Başkan Saran’a “Kendime çok iyi bakıyorum, beklenenden çok daha erken döneceğim.” şeklinde iddialı bir ifade kullandığı öğrenildi.

SAKATLIK DETAYLARI

Son olarak, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe’nin sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaştığı sırada, sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar sakatlık yaşadı. Mücadelenin 26. dakikasında oyundan çıkarak hastaneye giden Skriniar’ın yapılan kontrollerinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.