Alfa Romeo: Quadrifoglio Serisi İçin Siparişler Yeniden Açılıyor

İtalyan otomobil markası Alfa Romeo, 2025 yılının ilkbaharında benzinli araç siparişlerini durdurma kararından vazgeçme kararı aldı. Şirket, Avrupa pazarında Giulia ve Stelvio modellerinin en güçlü versiyonları olan Quadrifoglio serisi için mart ayı itibarıyla sipariş almaya başlayacak.

ÜRETİM SÜRECİ UZATILDI

Başlangıçta yalnızca dizel motorlarla yola devam etmeyi hedefleyen Alfa Romeo, 2026 Brüksel Otomobil Fuarı’nda yapılan açıklamayla performans severleri sevindiriyor. Alfa Romeo CEO’su Santo Ficili, mevcut Giulia ve Stelvio Quadrifoglio modellerinin üretim sürecinin 2027 yılına kadar uzatıldığını resmi olarak duyurdu.

520 BEYGİRLİK MOTOR GÜCÜ

Efsanevi araçların kaputunun altında 520 beygir güç üreten 2.9 litrelik V6 çift turbolu motor ve mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel bulunuyor. Bu muazzam güç, Giulia modelinde arka tekerleklere aktarılırken Stelvio modelinde Q4 dört tekerlekten çekiş sistemi kullanılıyor. Araçların tasarımında ağırlığı azaltmak adına motorda alüminyum, şaft ve kaput gibi gövde parçalarında karbon fiber malzemeler tercih ediliyor. Akrapovic imzalı egzoz sistemiyle desteklenen bu yarışçı ruh, deri ve Alcantara kaplı Sparco koltuklarla iç mekanda da kendini gösteriyor.