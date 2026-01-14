Ali Aydın İzmir’deki Saldırıda Hayatını Kaybetti

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Eşbaşkanı ve avukat Ali Aydın, sabah saatlerinde İzmir’in Çiğli ilçesinde gerçekleştirdiği yürüyüş esnasında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklamada, saldırganın yakalandığı ileride belirtilirken, “Şüpheli şahsın, olayla ilgili yapılan ilk görüşmede suçu işlediğini kabul ettiği, olayın uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştiğini beyan ettiği öğrenilmiştir.” bilgisi paylaşıldı.

İHD’DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilişkin olarak, İHD’den bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Çok üzgünüz… Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız Avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz.”

EMNİYETTEN YENİ BİLGİLER

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili bir açıklama yaparak bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada, “Çiğli ilçesinde 14 Ocak 2026 günü sabah saatlerinde Evka-2 bölgesinde dağlık alanda bir erkek şahsa ait cansız beden bulunmuştur. Olayın maktulünün A.A. (1957 doğumlu – emekli öğretmen, serbest avukat) olduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin M.D.E. (1996 doğumlu) olduğu tespit edilmiş ve şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanmıştır. Şüpheli şahsın, olayla ilgili yapılan ilk görüşmede suçu işlediğini kabul ettiği, olayın uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştiğini beyan ettiği öğrenilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir.” bilgisi aktarıldı.