Ali Berber’in Cansız Bedeni Bulundu

KAYIP GENÇ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI

Kumbağ Mahallesi’nde 13 Ağustos’ta arkadaşlarıyla serinlemek üzere denize giren Ali Berber kayboldu. Bu süreçte, iki arkadaşı boğulma tehlikesi geçirdi fakat başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Berber’in bulunması için Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve AFAD ekipleri, hem denizde hem de karada arama çalışmalarını gerçekleştirdi.

CENAZESİ BULUNDU

Bugün yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Berber’in cansız bedeni Dut Limanı bölgesinde bulundu. Genç adamın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

