Ali Boğa Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL BOĞA’YA ÇARPTI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha bölgesindeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Boğa’ya çarptı. Durumun bildirilmesinin ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

ACILARINI PAYLAŞTILAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Boğa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza sonrasında Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ve çeşitli siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Boğa’nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna taşındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olayın ardından otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.