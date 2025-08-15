Gündem

Ali Boğa Hayatını Kaybetti

ali-boga-hayatini-kaybetti

OTOMOBİL BOĞA’YA ÇARPTI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha bölgesindeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Boğa’ya çarptı. Durumun bildirilmesinin ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

ACILARINI PAYLAŞTILAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Boğa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza sonrasında Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ve çeşitli siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Boğa’nın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna taşındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olayın ardından otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Alaska’da Tarihi Zirve Yapıldı

Beyaz Saray, Alaska'da gerçekleşen Trump-Putin buluşmasından önce çekilen fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı. İki liderin görüşmesi öncesi bu an dikkat çekti.
Gündem

Trump Ve Putin Alaska’da Buluştu

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 2019'dan sonra ilk kez yüz yüze kritik bir zirve gerçekleştirecek. Liderler arasındaki görüşmenin önemi büyük.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.