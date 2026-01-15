Ali Erbaş Akademik Hayatına İstanbul’da Başladı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla GÖREVİ SERİNDEN ALINDI

18 Eylül 2025 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden alınan Ali Erbaş, yeni kariyerine ilk adımlarını attı. Prof. Dr. Ali Erbaş, kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde akademik kadroya dahil oldu. Üniversitenin resmi web sitesinin ‘Akademik Kadro’ bölümünde Erbaş’ın adı yer alırken, profilinin güncellenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ALİ ERBAŞ’IN EĞİTİM GEÇMİŞİ

Prof. Dr. Ali Erbaş, 1961 yılında Ordu’nun Kabadüz İlçesi’ndeki Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Yeşilyurt Köyü İlkokulu’nda başladı. 1980 yılında Sakarya İmam Hatip Lisesi’nden, 1984 yılında ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğü’ne bağlı farklı camilerde din görevlisi olarak görev yaptı. 1987 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde “Kur’an’daki Tekrarlar” isimli teziyle yüksek lisansını, 1993 yılında ise “İlâhî Dinlerde Melek İnancı” adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

KARİYERİNE YENİ DÖNEM

1988-1990 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde açılan ihtisas kursuna katıldı. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1994 yazında Paris’te dinler tarihi ve din bilimleri alanında araştırmalar yaptığını açıklayan Erbaş, ardından 1996-1997 öğretim yılında Strasbourg Beşerî Bilimler Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev aldı. Yurda döndükten sonra, 1998 yılında doçent unvanını aldı ve 2004 yılında profesörlük unvanını kazandı. Aynı zamanda 1993-2006 yılları arasında Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.

DAHA ÖNCEKİ GÖREVLERİ

1997-2002 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı yapan Erbaş, 2006-2011 yılları arasında fakültede iki dönem dekanlık görevini üstlendi. 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atandı. Prof. Dr. Ali Erbaş, 08 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Yalova Üniversitesi Rektörlüğü görevini üstlendi ve 17 Eylül 2017’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na atandı. Görevini 18 Eylül 2025 günü, Prof. Dr. Safi Arpaguş’a devretti.

KİŞİSEL HAYATI VE YAYINLARI

Yayın hayatına baktığımızda Prof. Dr. Ali Erbaş’ın on iki kitabı, çeşitli makale ve sempozyum bildirileri bulunuyor. Ayrıca, iyi derecede Arapça ve Fransızca bilen Erbaş, evli ve dört çocuk babasıdır.