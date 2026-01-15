Kapalı Alanlarda Sigara Yasağı TBMM Gündeminde

Kapalı mekanlarda sigaraya yeni yasak geliyor. Sigaraya maruz kalmak istemeyenlere sevindirecek bir gelişme yaşanıyor. Yeni yasakların yolda olduğu bildirilmektedir. Yeşilay, 2025 Türkiye Tütün raporunu duyurdu. Bu rapora göre, sigara içmeye başlama yaşı ortalaması 16’ya kadar düşmüş durumda. Sağlık Bakanlığı ise sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni bir proje başlattı. Kapalı alanlarda sigara içme yasağına dair yeni düzenlemelerin TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Projenin odak noktası, yarı açık alanlarda uygulanacak sigara yasağı.

ÜSTÜ AÇILIR KAPANIR ALANLARA DÜZENLEME

Birçok işletmede kış bahçesi veya üstü açılır kapanır tenteler mevcut. Bu düzenleme yasalaşmasına durumunda, sigara içilmesine izin veren bu tür alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin mekanlarını yenilemesi gerekecek.

ESNAF: BÜYÜK ETKİLENİRİZ

İşletmecilerden Çağrı Çelik, mekanında tente ve cam sistemlerinin olduğunu belirterek düzenli havalandırma yaptıklarını ifade etti. Ancak bu düzenlemenin hayata geçmesi durumunda işletmelerinin büyük ölçüde etkileneceğini vurguladı.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINMASI BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde bir yol haritası oluşturduğunu, bu kapsamda kapalı mekanlarda sigara kullanımına dair yeni adımlar atılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve sağlıksız beslenme ile mücadelede yeni bir sürece girileceğini belirtirken, kapalı alanlarda sigara içme yasağına dair yeni mevzuat düzenlemelerinin Meclis gündemine kısa süre içinde geleceğini ifade etti. Tütün bağımlılığı ile mücadele konusunda gerçekleştirilecek çalışmalara yönelik Memişoğlu, “Bu çalışmayla tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz.” şeklinde açıklamalar yaptı.

TÜRKİYE’DE SİGARA YASAKLARI

Türkiye, 19 Ocak 2008 tarihinde yayımlanan 5727 sayılı Kanun ile evler dışında tüm kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimini yasaklayan bir yasaya sahip oldu. 2009 yılının Temmuz ayında yürürlüğe giren bu yasayla Türkiye, dumansız hava sahasına sahip olan üçüncü Avrupa ülkesi oldu. 2013 yılında taşıtlarda da sigara içmek yasaklandı. 5 Aralık 2019 tarihinde tütün mamulleri için düz ve standart paket uygulamasına geçildi ve 5 Ocak 2020 itibarıyla yalnızca yeni standart paketlerin satışı yapılmaya başlanıldı.