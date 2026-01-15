Mourinho İki Kupadan Birden Elendi

Portekiz Kupası mücadelesinde Porto ve Benfica karşı karşıya geldi. Porto, rakibini tek golle mağlup ederek tur atladı. Maçta, Türkiye’de de görev almış olan iki teknik direktör Francesco Farioli ve Jose Mourinho karşı karşıya geldi. Farioli, Mourinho’yu Portekiz Kupası’ndan eleyerek önemli bir başarıya imza attı. Maçın ardından Mourinho, “Daha iyi olan takım kaybetti. Porto 45 dakika defans yaptı. DNA’sına sahip bir takıma karşı oyunu istediğimiz gibi kontrol ettik. Benfica baştan sona domine etti.” şeklinde açıklamalarda bulunurken, Farioli de “Biz daha iyiydik ve kazandık.” yanıtını verdi.

İKİNCİ VEDA

Bu sonuçla Mourinho, ardışık iki maçta da iki kupa ile veda etmiş oldu. Önceki maçta Benfica, Portekiz Lig Kupası’nda Braga’ya 3-1 yenilerek kupaya bu şekilde veda etmişti. Bu mağlubiyetle birlikte Mourinho’nun derbi performansı yeniden gündeme geldi. Portekizli teknik adam, 12 derbide galibiyet alamadı ve bu süreçte 8 yenilgi ile 4 beraberlik yaşadı.

MAÇ SONUNDA GÖNDERME

Oyun öncesi Porto’nun analiz edilmesinin kolay olduğunu belirtmiş olan Mourinho, maç sonunda Porto’ya gönderme yaptı. Porto ekip, “Analiz edilmesi kolay, yenmesi zor.” ifadelerini kullanarak Mourinho’nun açıklamalarına atıfta bulundu.

TÜRK FUTBOLU İLE ÖRNEKLER

Benfica, kendi evinde Braga’ya 3-1 mağlup olarak turnuva dışı kaldı ve bu sonuç şampiyonluk yarışında da kırılma noktası oldu. Ligde 3. sıraya gerileyen Mourinho, lider Porto’nun 10 puan gerisinde kaldı. Maç sonunda yaptığı açıklamalarla yeniden dikkat çeken deneyimli teknik direktör, mağlubiyeti Türk futbolu ile bağdaştırarak eleştirilerini dile getirdi. Mourinho, “Türk futbolunda eleştirdiğim bir şey vardı. Bu durumu şimdi Portekiz futbolunda da yaşıyorum. Hatta rutin haline geldi. Kalecilerin futbola, oyuna hiç saygısı yok. Tempoyu düşürüyorlar. Zaman geçiriyorlar. Portekiz’deki kaleciler de tedavi olacağı zaman oyunun istediği kadar duracağını iyi biliyor.” ifadelerini kullandı.