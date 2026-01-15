Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında 13 Gözaltı

unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasinda-13-gozalti

İSTANBUL’DA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Leyla Aydemir Davası Yeniden Görülecek: Yeni Deliller Açığa Çıktı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölüm olayıyla ilgili dava yeniden açılıyor. Duruşmada, arama çalışmalarında görev alan personel tanık olarak dinlenecek.
Gündem

Mourinho İki Kupadan Birden Elendi

Benfica'da teknik direktörlük yapan Jose Mourinho, bir haftada iki farklı kupadan elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Gündem

Kapalı Alanlarda Sigara Yasağı TBMM Gündeminde

Kapalı alanlarda sigara içme yasağı genişliyor; bazı işletmelerin açık alanlarında da yakında sigara içmek yasaklanacak. Bu değişiklik, sağlık önlemleri kapsamında hayata geçirilecek.
Gündem

Zamlı Maaşların Hesaplara Yatırılması Bekleniyor

5 Ocak'taki enflasyon raporuyla birlikte 2026'da memurlar ve emeklilerine %18,6 zam ile 1.000 TL seyyanen artışın ne zaman hesaplara yatırılacağı açıklandı.
Gündem

Fatih Ürek’in Sağlık Durumu Hakkında Yeni Bilgiler Geldi

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında avukatı, tedavisinin kısmi olarak olumlu seyrettiğini açıkladı. Ürek, 15 Ekim'den beri hastanede tedavi altında.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.