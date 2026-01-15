Zamlı Maaşların Hesaplara Yatırılması Bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayına ait enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı netleşti. Kamu çalışanları, yılda iki kez uygulanan toplu sözleşme zammının yanı sıra, son altı aylık enflasyon farkını da maaşlarına ekleyecek. Bu doğrultuda, yüzde 11’lik toplu sözleşme artışına ilave olarak hesaplanan yüzde 6,85 enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranı %18,60 olarak belirlendi. Ayrıca, bu yıl kademeli maaşlara 1.000 TL seyyanen ek yapılması kararlaştırıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Yeni düzenleme ile en düşük memur maaşı, 52.617 TL’den 60.896 TL’ye çıkarken, en düşük memur emeklisi aylığı da 27.889 TL’ye yükseldi.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklileri, 2025 yılı Ocak ayı maaşlarını yeni tutarlara göre ayın ilk günlerinde almaya başlayacak. Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme günleri ise şöyle belirlenmiş durumda: 1 – 3: Ayın 1’i, 4 – 6: Ayın 2’si, 7 – 9: Ayın 3’ü ve 0: Ayın 4’ü.

