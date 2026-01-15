Leyla Aydemir Davası Yeniden Görülecek: Yeni Deliller Açığa Çıktı

AĞRI’DA LEYLA AYDEMİR DAVASI YENİDEN GÖRÜLECEK

Ağrı’da, 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili dava yeni deliller doğrultusunda tekrar ele alınacak. Ses kayıtlarına göre, bir AFAD çalışanı kayıp Leyla’yı tutunduğu kilerde sağ olarak bulmuştu. Ancak, sanıklardan birinin “Biz zaten bırakacağız, çocuğa zarar verme niyetimiz yoktur.” ifadeleriyle personeli ikna ettiği görüldü. İlk duruşmada küçük kızın amcasına “kasten öldürme” suçundan dört yıl hapis cezası verilmişti. Diğer altı sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

YARGITAY, KARARI BOZDU

Yargıtay, delil toplama aşamasında eksik araştırma yapılması ve dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının göz önünde bulundurulmaması nedeniyle kararı iptal etti. Bu kayıtlarda, Leyla’yı canlı bulan AFAD ekibinden bir kişinin bulunduğu kaydedilirken, sanıklardan birinin durumu etkileyen müdahaleleri ve konu üzerindeki kapatma çabaları da belirtiliyordu.

İLK DURUŞMA 16 OCAK’TA

16 Ocak’ta gerçekleştirilecek ilk duruşmada, AFAD personeli kayıtlarla ilgili tanık olarak dinlenecek. Savcılığın gerçekleştirdiği kapsamlı soruşturmanın neticeleri de dosyaya eklenecek.