Ali Koç’a Yeniden Aday Olması İçin Baskı Yapılıyor

Fenerbahçe’de seçim süreci hız kazanırken, Aziz Yıldırım’ın başkanlık adaylığını açıklamasının ardından dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

ALİ KOÇ’A YENİDEN ADAYLIK BASKISI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Yıldırım’ın adaylığını açıklamasının ardından, eski başkan Ali Koç’a, daha önceki yönetim kurulunda yer alan bazı önemli isimlerin telefonla ulaşarak, “Yeniden aday ol” yönünde baskı yaptığı öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından Ali Koç’un alacağı karar büyük bir merakla bekleniyor.

SEÇİM TANSİYONU YÜKSELDİ

6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde yaşanan bu olaylar, başkanlık yarışında tansiyonu artırmaya devam ediyor. Ali Koç’un durumu, Fenerbahçe camiasında gündemi etkili bir şekilde şekillendirmeye aday.