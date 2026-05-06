Kadir İnanır’ın Tedavi Sürecinde Ziyaretler Devam Ediyor

Beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alınan Yeşilçam’ın önemli isimlerinden Kadir İnanır, 2024 yılında taburcu olmuştu. Geçtiğimiz temmuz ayında ise akciğerinde meydana gelen enfeksiyon sebebiyle yeni bir hastaneye yatırılan usta oyuncunun tedavi süreci hâlâ devam ediyor.

KADİR İNANIR’A ZİYARET

Ünlü isimler, Kadir İnanır’ı bu süreçte yalnız bırakmıyor. En son Coşkun Sabah, 77 yaşındaki usta sanatçıyı ziyaret etti. Ünlü sanatçı, bu anları kendi sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

KADİR İNANIR’I İYİ GÖRDÜM

Coşkun Sabah, ziyaretine dair olarak “Dün doktor Erkan Kaya ile birlikte Türkiye’ye mâl olmuş, ülkenin değeri olmuş, çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır’ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu. Gözlerinin içi güldü ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim, acil şifalar dileklerimle” ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 180’den fazla filmde ve 12 televizyon dizisinde yer alan Kadir İnanır, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Dila Hanım”, “Tatar Ramazan”, “Yılanların Öcü” ve “Utanç” gibi eserlerdeki performanslarıyla hafızalarda yer etti.