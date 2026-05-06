Galatasaray’dan Sacha Boey Kararı Açıklandı

Galatasaray, ara transfer döneminde yeniden kadrosuna kattığı Sacha Boey’u Bayern Münih’ten satın alma opsiyonuyla kiralık olarak almıştı.

Sarı-kırmızılı formayı giydiği ikinci döneminde Süper Lig’de 10, Şampiyonlar Ligi’nde 4 ve Türkiye Kupası’nda 2 kez sahaya çıkan Boey, toplamda 16 maçta mücadele ederek 2 gol attı. Ancak Galatasaray’ın son 4 karşılaşmasında yalnızca 98 dakika forma giyen Fransız savunmacı için önemli bir karar alındı.

SATIN ALMA OPSİYONU DEVRE DIŞI

Alman spor kanalı Sky Sport’un verdiği bilgilere göre, Galatasaray, Sacha Boey’un 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

KİRALIK ANLAŞMA ÜZERİNE GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Aynı habere göre, Galatasaray, satın alma opsiyonunu yüksek bulmakla birlikte Fransız sağ beki kadrosunda görmek istiyor. Bu doğrultuda, önümüzdeki günlerde Bayern Münih ile yeni bir kiralama anlaşması yapma umudunda. Eğer bu anlaşma sağlanamazsa, kulüp bonservis bedelinde bir indirim talep etmeyi planlıyor.

YÜKSEK BİR SATIŞLA KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray, Sacha Boey’i 30 milyon euro bonservis bedeli ile Bayern Münih’e transfer ederek, bu satış ile kulüp tarihinin en pahalı transfer işlemlerine imza atmış oldu.