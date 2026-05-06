Fenerbahçe’de Başkan Adaylığı Süreci Hız Kazandı

Fenerbahçe SPOR KULÜBÜ YENİ BAŞKANINI SEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile yeni başkanını belirleyecek.

Mevcut yönetim, geçtiğimiz günlerde seçim kararı aldıktan sonra adaylar çalışmalarına hız verirken, en güçlü isim olarak öne çıkan Mehmet Ali Aydınlar, bugün itibarıyla adaylık başvurusunda bulunmayacağını açıkladı.

ESKİ BAŞKAN AZİZ YILDIRIM KARARINI VERMEK ÜZERE

Eski başkan Aziz Yıldırım, ekibiyle bir toplantı düzenleyerek, iki gün içerisinde bir karar vereceği ve bu kararı basına duyuracağı bilgisine ulaşıldı.