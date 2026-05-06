Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya Ev Hapsine Alındı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA DEVAM EDEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “futbolda bahis” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın çalışmaları devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde tutuklu durumdaki Eyüpspor’un eski başkanı, adli kontrol hükümleri dahilinde “ev hapsi” ile tahliye edildi.

TUTUKLAMALAR VE ŞİRKETLERİN DURUMU

Söz konusu bahis soruşturması kapsamında 7 Kasım 2025 tarihinde gözaltına alınan Murat Özkaya, 10 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Özkaya’nın sahibi ve ortak olduğu 8 farklı şirketle ilgili olarak ise Eyüpspor’a Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına dair karar alınmıştı.

