Aydınlar: Fenerbahçe Başkan Adaylığından Vazgeçti

Eski Fenerbahçeli yönetici Mehmet Ali Aydınlar, sarı-lacivertli kulübün düzenleyeceği seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlık için aday olmayacağını açıkladı.

Başkanlık adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım.” dedi.

Fenerbahçeliliğinin son günlerde farklı tartışmalara konu olduğunu üzüntüyle belirten Aydınlar, kulübün içinde bulunduğu duruma rağmen katkı sağlamak için yola çıktığını ancak başkan adaylığına dair yaşanan tartışmaların kendisini üzdüğünü ifade etti. “Fenerbahçe’nin bir dünya markası olması hayali, benim için bugüne ait bir hedef değil; yıllardır inandığım, her dönemde destek vermeye çalıştığım kalıcı bir idealdir. Benim kulübüme olan bağlılığım bir ünvana, bir makama ya da bir sıfata bağlı değildir.” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe sevgisini, hayatının her anında taşıdığı bir sorumluluk olarak gören Aydınlar, isim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe’nin birlik duygusuna zarar verdiğini belirtti. Aydınlar, “Herkesin kendini bir diğerinden daha fazla Fenerbahçeli gördüğü, herkesin kendi doğrusu üzerinden bir yol tarif ettiği bir zeminde, ortak bir gelecek inşa etmenin ne kadar zor olduğu ortadadır.” ifadelerini kullandı. Geçmişte kulübe sunduğu katkıların vicdanı ve Fenerbahçe sevgisiyle örtüştüğünü de dile getirdi.

“TARTIŞMALAR KİŞİSEL HEDEFLERDEN UZAK”

Kendi kişisel hedeflerinden daha çok kulüp değerlerinin önemli olduğunu vurgulayan Aydınlar, “Bu nedenle Fenerbahçe’nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım.” dedi. Teşekkürlerini ileterek, “Bugüne kadar Fenerbahçe’mize olan bağlılığım hiçbir zaman kişilere ve koşullara bağlı olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır.” şeklinde konuştu. Son olarak, “Fenerbahçe, kişilerin değil, değerlerin kulübüdür.” diye ekledi.